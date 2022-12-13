В Башкирии жители заплатили имущественных налогов на 4 миллиарда рублей

В целом, по данным руководителя кабмина региона, к декабрю казна республики пополнилась 209 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов.

- Рост к аналогичному периоду составил 18% или 32 млрд рублей. На федеральном уровне, в сравнении с прошлым годом, наши позиции по объемам и темпам роста поступлений в местные бюджеты улучшились, - отметил Андрей Назаров.

Остается усилить собираемость налогов в местные бюджеты, особенно по имущественным налогов физических лиц. Задолженность граждан пока сокращается не столь быстрыми темпами, как хотелось бы властям.

- Прошу глав муниципальных образований принять меры по повышению собираемости имущественных налогов. Администрациям муниципалитетов вместе с налоговиками поручаю провести широкомасштабную информационно-разъяснительную работу с населением по уплате имущественных налогов и погашению задолженности, - резюмировал Андрей Назаров.

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