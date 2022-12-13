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Сегодня, 16:15

Башкирия получит средства на реализацию инвестиционных проектов

Премьер-министр Андрей Назаров обозначил федеральные новации, связанные с поддержкой экономики и социальной сферы, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Башкирия получит средства на реализацию инвестиционных проектов
Башкирия получит средства на реализацию инвестиционных проектов

В начале следующего года республика получит 14 машин скорой помощи и 45 школьных автобусов.

С 1 января следующего года животноводы смогут получать субсидии на возмещение части затрат на выращивание крупного рогатого скота и последующее производство продукции. Всего на эти цели предусмотрено 600 млн рублей. Столько же получат аграрии на строительство и ремонт молочных и мясных ферм, хранилищ сельскохозяйственной продукции, селекционных и племенных центров.

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил распоряжение о распределении призовых 900 млн рублей между победителями Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». В Башкортостан будет направлено 54 млн рублей. Победителями конкурса в этом году стали Мещегаровский сельсовет Салаватского района, Зилаирский сельсовет Зилаирского района и Николо-Березовский сельсовет Краснокамского района.

Автор:Марат АМИНЕВ
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