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Сегодня, 14:48

В Уфе инвесторов пригласили построить ФОК за 212 миллионов рублей

Корпорация развития Башкирии пригласила инвесторов построить в Уфе современный физкультурно-оздоровительный центр. Желающие могут заключить концессионное соглашение с администрацией столицы республики.

В Уфе инвесторов пригласили построить ФОК за 212 миллионов рублей
В Уфе инвесторов пригласили построить ФОК за 212 миллионов рублей

Доля инвестора составит 212,67 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. А сам проект могут включить в перечень приоритетных инвестпроектов республики, что гарантирует ему меры господдержки: освобождения от налога на имущество организации и инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль..

- В данном случае реализация проекта по системе государственно-частного партнерства будет наиболее актуальной для каждой из сторон. По концепции здание ФОКа будет состоять из двух частей: универсального спортивного зала и корпуса, совмещающего в себе помещения для различных спортивных секций. Расчеты бизнес-кейса показывает, что проект можно реализовать за полтора года, -  считает гендиректор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:корпорация развития рббизнес-кейспредложение инвесторамфок в уфе
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