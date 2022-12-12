В Уфе инвесторов пригласили построить ФОК за 212 миллионов рублей

Доля инвестора составит 212,67 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. А сам проект могут включить в перечень приоритетных инвестпроектов республики, что гарантирует ему меры господдержки: освобождения от налога на имущество организации и инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль..

- В данном случае реализация проекта по системе государственно-частного партнерства будет наиболее актуальной для каждой из сторон. По концепции здание ФОКа будет состоять из двух частей: универсального спортивного зала и корпуса, совмещающего в себе помещения для различных спортивных секций. Расчеты бизнес-кейса показывает, что проект можно реализовать за полтора года, - считает гендиректор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов.