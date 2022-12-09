В Уфе подпишут соглашение о снижении ставки ипотечного кредита IT-специалистам

Всего же по его словам, одобрено 193 кредита из поданых 295 заявок сотрудниками IT-отрасли.

«Льготную ипотеку под пять процентов годовых могут получить специалисты, работающие в отрасли информационных технологий, - напомнил Андрей Назаров. - Оператором является компания ДОМ. РФ. Сегодня федеральным законодательством заложен инструмент, позволяющий регионам еще больше снижать ставку для данной категории работников. В связи с чем подписал постановление правительства Башкортостана, предусматривающее субсидирование процентной ставки из республиканского бюджета. Таким образом, при получении кредита специалист IT-отрасли сможет понизить ставку по кредиту на один процент».

Премьер информировал, что на предстоящей Международной неделе бизнеса планирует подписать соответствующее соглашение с ДОМ.РФ по субсидированию им процентной ставки.

Напомним, форум «Международная неделя бизнеса будет работать в Уфе с 14 по 16 декабря. Анонс и приглашение принять участие в нем разместил на своем сайте и МИД России.