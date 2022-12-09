МИД России пригласил всех на Международную неделю бизнеса в Уфе

В сообщении МИД отмечается, что форум зарекомендовал себя авторитетной площадкой, где подведятся экономические итоги года, обсуждаются вопросы развития международной кооперации, привлечения инвестиций, поддержки предпринимателей. Подчеркивается, что организатором выступает правительство Башкортостана при участии Делового совета Шанхайской организации сотрудничества.

«В этом году Форум будет посвящен развитию экспорта, наращиванию инновационного потенциала, созданию промышленных кластеров и парков в российских регионах. Будет организовано 30 сессий и круглых столов в течение трех тематических дней: 14 декабря – «Технологическое развитие. Обгоняя вызовы»; 15 декабря – «ШОС и БРИКС. Созидательная повестка международных отношений»; 16 декабря – Съезд экономистов России», - говорится в сообщении дипломатического ведомства.

«На полях» мероприятия ожидается подписание ряда коммерческих соглашений, анонсирует МИД России.

Напомним, «Международная неделя бизнеса» будет проводиться в Уфе уже в пятнадцатый раз. Ежегодное экономическое событие объединяет представителей власти, бизнес-сообществ и экспертов из разных сфер. Как отмечал в своем посте в социальных сетях премьер-министр правительства республики Андрей Назаров, на полях нынешнего форума пройдет более 50 деловых мероприятий, на которых выступят более 500 спикеров федерального и международного уровня, свое участие подтвердили более трех тысяч участников из более чем 20 стран.