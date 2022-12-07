Разработчиков Башкирии поддержали грантами

— Федеральные гранты были выделены на развитие инновационных разработок как для студентов республики, так и для действующих предприятий. Башкортостан вошел в тройку лидеров среди регионов по количеству участников конкурса «Студенческий стартап». Это данные по итогам первой и второй очереди, сейчас ожидаем начало третьей волны конкурса, — отметил вице-премьер правительства РБ, министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.

По итогам отбора заявок в рамках конкурса «Студенческий стартап» победителями из Башкортостана стали 58 учащихся вузов, каждый получил по 1 млн рублей. 37 молодых ученых стали обладателями грантов в 500 тысяч рублей по итогам отбора по программе «УМНИК». В конкурсе «Старт» отбор прошли 15 проектов из региона, сумма гранта составляет от 800 тысяч рублей на акселерацию до 12 млн рублей. В конкурсе «Развитие» победили 2 башкирские компании, размер гранта составляет 20 млн рублей. В конкурсе «Развитие – СОПР» одна организация из республики получила грант в 1 млн рублей. Кроме того, 7 предприятиям выделили от 10 до 30 млн рублей в рамках программы «Коммерциализация».