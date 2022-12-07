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Вчера, 13:23

Разработчиков Башкирии поддержали грантами

Фонд содействия инновациям в 2022 году поддержал 120 работ из республики на сумму 328 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Разработчиков Башкирии поддержали грантами
Разработчиков Башкирии поддержали грантами

— Федеральные гранты были выделены на развитие инновационных разработок как для студентов республики, так и для действующих предприятий. Башкортостан вошел в тройку лидеров среди регионов по количеству участников конкурса «Студенческий стартап». Это данные по итогам первой и второй очереди, сейчас ожидаем начало третьей волны конкурса, — отметил вице-премьер правительства РБ, министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.

По итогам отбора заявок в рамках конкурса «Студенческий стартап» победителями из Башкортостана стали 58 учащихся вузов, каждый получил по 1 млн рублей. 37 молодых ученых стали обладателями грантов в 500 тысяч рублей по итогам отбора по программе «УМНИК». В конкурсе «Старт» отбор прошли 15 проектов из региона, сумма гранта составляет от 800 тысяч рублей на акселерацию до 12 млн рублей. В конкурсе «Развитие» победили 2 башкирские компании, размер гранта составляет 20 млн рублей. В конкурсе «Развитие – СОПР» одна организация из республики получила грант в 1 млн рублей. Кроме того, 7 предприятиям выделили от 10 до 30 млн рублей в рамках программы «Коммерциализация».

Автор:Марат АМИНЕВ
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