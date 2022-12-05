В Башкирии для привлечения инвесторов изменят специальные контракты

В республике планируют изменить механизм применения специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Раньше они делились на два вида, для открытия новых производств и внедрения новых технологий. Теперь предлагается параллельно применять оба механизма, дав предпринимателям равные возможности.

В результате такие предприятия должны получить заметные финансовые льготы. Например, они будут освобождаться от уплаты налога на прибыль организаций в части, подлежащей зачислению в бюджет Башкирии. Кроме того, инвесторы освобождаются от уплаты налога на имущество организаций.