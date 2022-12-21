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Сегодня, 13:07

Продукция Стерлитамакского хлебозавода удостоена золотой медали на престижном конкурсе

На Фестивале качества хлеба, хлебобулочных, кондитерских изделий и тортов в городе Екатеринбурге представители республики получили награды за профессионализм, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Продукция Стерлитамакского хлебозавода удостоена золотой медали на престижном конкурсе
Продукция Стерлитамакского хлебозавода удостоена золотой медали на престижном конкурсе

В конкурсе участвовало более 60 образцов продукции от производителей из разных регионов. Дегустация изделий проводилась в несколько этапов, продукция оценивалась по вкусовым и технологическим качествам.

- Фестиваль был направлен на выявление и популяризацию лучшей продукции по показателям экологической безопасности и потребительским свойствам, на повышение конкурентоспособности предприятий. А победа дипломанта проекта «Продукт Башкортостана» – заслуженная награда за профессионализм, - отметил министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев.

АО «Стерлитамакский хлебокомбинат» представил на конкурс несколько наименований продукции. По итогам фестиваля «Соломка сладкая» торговой марки «Стерх» удостоена высшей награды - золотой медали и диплома I степени, дипломами II степени награждены торт «Моей мамы», сушки «Малышка», сухари с изюмом и «Малышок».

Автор:Марат АМИНЕВ
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