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Сегодня, 17:40

Три новостройки Башкирии победили в градостроительном конкурсе ТОП ЖК-2023

В Москве в рамках Российской строительной недели наградили призеров крупнейшего Градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК-2023. Три проекта из Башкирии победили в региональной номинации «Лучший ЖК», сообщает пресс-служба правительства региона.

Три новостройки Башкирии победили в градостроительном конкурсе ТОП ЖК-2023
Три новостройки Башкирии победили в градостроительном конкурсе ТОП ЖК-2023

В финал номинации было отобрано 13 проектов со всей России. Лучшим жилым комплексом-новостройкой в Башкирии признан ЖК Grand&Grand, вторым - ЖК Tau House, и третьим - ЖК Знаковый квартал Конди Нова.

- Застройщики Башкирии традиционно становятся многократными призерами и победителями градостроительного конкурса. Республике эта премия позволяет заявить о своих проектах на всю страну, а также поделиться современными решениями в жилищном строительстве на федеральном уровне, - прокомментировал замминистра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов.

Отметим, что нынешний год – рекордный для конкурса ТОП ЖК за четырехлетье по количеству номинантов —1513 в 9 федеральных, 16 по федеральным округам, и 119 региональных номинациях. В общей сложности было представлено 1057 ЖК от 674 застройщиков. Эксперты оценивали объекты по 17 группам параметров, предусмотренных Стандартом комплексного развития территорий, который разработан минстроем России и ДОМ.РФ.

Автор:Дмитрий ВОЛКОВ.
Теги:топ жк 2023градостроительный конкурс россииминстрой россиидом.рфтри новостройки башкирии
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