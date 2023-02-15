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Вчера, 21:12

Уфимский район – лидер по количеству выявленных участков для проекта «Земля для стройки»

Количество участков в районе, пригодных для жилищного строительства, составило 219 общей площадью 67 гектаров, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Уфимский район – лидер по количеству выявленных участков для проекта «Земля для стройки»
Уфимский район – лидер по количеству выявленных участков для проекта «Земля для стройки»

 - «Земля для стройки» – единый информационный ресурс, созданный Росреестром на базе публичной кадастровой карты, предназначенный для размещения сведений о земельных участках и территориях, имеющих потенциал вовлечения в оборот под жилищное строительство. Ресурс помогает инвесторам и застройщикам планировать свою деятельность, развивать жилищное строительство.

По состоянию на 1 января 2023 года в качестве имеющих потенциал вовлечения под жилищное строительство в регионе выявлено 529 земельных участков и территорий общей площадью более 1286 га в 21 муниципальном образовании. Кроме Уфимского района в число муниципалитетов-лидеров по данному показателю вошли города Октябрьский (93 участка), Сибай (67 участков), Благовещенск (64 участка), Давлеканово (19 участков), Салават (15 участков), Уфа (14 участков).

По площади выявленных участков лидируют Янаул и Баймак.  К концу 2023 года площадь выявленных земельных участков и территорий регионе должна увеличиться в 2,5 раза и составить 3306,41 га.

Фото из открытых источников.

Автор:Марат АМИНЕВ
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