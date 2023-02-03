Правительство Башкирии установило мораторий на проведение публичных слушаний в градостроительной сфере в 2023 году

На общем собрании Ассоциации застройщиков обсудили меры поддержки строительной отрасли, ситуацию в сфере жилищного строительства и ипотечного кредитования, цифровизацию стройиндустрии и кадровые вопросы.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон, упростивший процедуры подготовки и согласования генпланов, а также правил землепользования и застройки, планировки и межевания территории. По тому же закону местные власти получили право самим решать, нужно ли проведение общественных обсуждений или публичных слушаний для утверждения таких документов.

- Перед стройкомплексом стоит амбициозная задача: к 2030 году Башкирия должна вводить по 4 млн квадратных метров жилья в год. Видим все возрастающую долю индивидуального жилищного строительства, уже сейчас она превышает 60 процентов. Люди хотят и могут строить свое жилье. Наша задача максимально им в этом содействовать. Республика приступает к формированию новой Схемы территориального планирования, - заметил Андрей Назаров.

Весь комплекс стоящих перед строительной сферой задач и методы их решения, подчеркнул премьер-министр, должны быть отражены в разрабатываемой сейчас республиканской Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. По смыслу, это дорожная карта сектора экономики на ближайшие семь лет.