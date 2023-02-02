Половина новых жилых комплексов Башкирии стала финалистами национальной премии ТОП ЖК-2023

Так, в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в РФ, высотные дома» за первое место поборется ЖК «Знаковый квартал «Конди Нова», а в номинации «Лучший проект в России, редевелопмент территории нежилой застройки» - ЖК «Квартал Самоцветы». И еще в трех номинациях есть все шансы на победу у башкирских домостротелей-девелоперов.

- Застройщики Башкирии участвуют и побеждают во всевозможных федеральных премиях строительной сферы. В 2022 году 9 проектов республики стали победителями и призерами в различных номинациях премии ТОП ЖК. Это говорит о том, что в регионе создаются жилые комплексы, которые по качеству, уровню комфорта соперничают с лучшими национальными образцами, - отметил замминистра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов.

В рамках премии оценка новостроек производится по 133 параметрам, объединенным в 17 групп, в числе которых дворовые пространства, безопасность, входные группы, социальная инфраструктура, архитектура и прочие. Соперники у башкирских строителей – серьезные: 490 финалистов от 360 застройщиков в 143 номинациях, а всего в конкурсе участвуют 1 513 номинантов со всей России.

Фото предоставлено пресс-службой правительства региона.