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Вчера, 15:58

Половина новых жилых комплексов Башкирии стала финалистами национальной премии ТОП ЖК-2023

В финал Градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК-2023 России вышли 11 проектов Башкирии из поданных от региона 26 заявок. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Половина новых жилых комплексов Башкирии стала финалистами национальной премии ТОП ЖК-2023
Половина новых жилых комплексов Башкирии стала финалистами национальной премии ТОП ЖК-2023

Так, в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в РФ, высотные дома» за первое место поборется ЖК «Знаковый квартал «Конди Нова», а в номинации «Лучший проект в России, редевелопмент территории нежилой застройки» - ЖК «Квартал Самоцветы». И еще в трех номинациях есть все шансы на победу у башкирских домостротелей-девелоперов.

- Застройщики Башкирии участвуют и побеждают во всевозможных федеральных премиях строительной сферы. В 2022 году 9 проектов республики стали победителями и призерами в различных номинациях премии ТОП ЖК. Это говорит о том, что в регионе создаются жилые комплексы, которые по качеству, уровню комфорта соперничают с лучшими национальными образцами, - отметил замминистра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов.

В рамках премии оценка новостроек производится по 133 параметрам, объединенным в 17 групп, в числе которых дворовые пространства, безопасность, входные группы, социальная инфраструктура, архитектура и прочие. Соперники у башкирских строителей – серьезные: 490 финалистов от 360 застройщиков в 143 номинациях, а всего в конкурсе участвуют 1 513 номинантов со всей России.

 

Фото предоставлено пресс-службой правительства региона.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:лучшие новостройки россиижилые комплексызастройщикиминстрой рбтоп жкнациональная премия
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