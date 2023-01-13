В Уфимском районе сдали в эксплуатацию четыре дома

- Ключи от квартир получат около 400 дольщиков, - сообщил заместитель министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов.

Жилой квартал «Миловский парк» является крупнейшим в республике объектом с обманутыми дольщиками. По первоначальному проекту там должны были построить целый поселок с 28 малоэтажными домами на 2,02 тыс. квартир. Из них 1,4 тыс. квартир были проданы, после чего стройка остановилась, а покупатели остались без денег и жилья.

В 2021 году достроены и введены в эксплуатацию дома №№ 4 и 5 в квартале № 10, летом 2022 года - дом № 2 в квартале № 5. В своих правах восстановлен 331 дольщик. По двум домам в кварталах №№ 13 и 14 приняты решения о выплате денежных компенсаций. Восстановить права дольщиков в оставшихся кварталах №№ 3, 8, 9, 11 ЖК «Миловский парк» запланировано до конца 2023 года.