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Вчера, 16:49

В Уфимском районе сдали в эксплуатацию четыре дома

Объекты в ЖК «Миловский парк» достроены с применением механизмов федерального Фонда развития территорий и при участии РБ, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В Уфимском районе сдали в эксплуатацию четыре дома
В Уфимском районе сдали в эксплуатацию четыре дома

- Ключи от квартир получат около 400 дольщиков, - сообщил заместитель министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов.

Жилой квартал «Миловский парк» является крупнейшим в республике объектом с обманутыми дольщиками. По первоначальному проекту там должны были построить целый поселок с 28 малоэтажными домами на 2,02 тыс. квартир. Из них 1,4 тыс. квартир были проданы, после чего стройка остановилась, а покупатели остались без денег и жилья.

В 2021 году достроены и введены в эксплуатацию дома №№ 4 и 5 в квартале № 10, летом 2022 года - дом № 2 в квартале № 5. В своих правах восстановлен 331 дольщик. По двум домам в кварталах №№ 13 и 14 приняты решения о выплате денежных компенсаций. Восстановить права дольщиков в оставшихся кварталах №№ 3, 8, 9, 11 ЖК «Миловский парк» запланировано до конца 2023 года.

 

Автор:Марат АМИНЕВ
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