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Вчера, 21:07

В Башкирии по программе «Активное долголетие» отдохнут 20 тысяч туристов

В следующем году власти республики вдвое увеличат финансирование туристической программы для жителей преклонного возраста. Об этом на проходящем на телеканале БСТ брифинге рассказала вице-премьер-министр финансов региона Лира Игтисамова.

В Башкирии по программе «Активное долголетие» отдохнут 20 тысяч туристов
В Башкирии по программе «Активное долголетие» отдохнут 20 тысяч туристов

- Мы видим, что это одна из самых востребованных туристических программ в республике. По «Активному долголетию» по родному краю за год отправились в мини-путешествие около 10 тысяч человек. На следующий год на программу выделяется вдвое больше средств. Тем более, что записаться на участие в ней просто и каждый пенсионер может легко это сделать. А то ведь, бывает, человек из отдаленного района, за всю жизнь ни разу не был в Уфе. И наоборот – уфимцы никогда не выбирались, например, в Нефтекамск или Белебей, - отметила Лира Игтисамова.

О набирающей популярность отечественной программе школьного туризма напомнил министр предпринимательства и туризма региона Рустем Афзалов. По его данным, только за этот год больше 11 тысяч башкирских школьников побывали в поездках по республике и по России.

- Многие дети и по родному краю проехали впервые, ставят тысячи лайков по возвращении. Башкирия вторая в России по охвату школьным туризмом своих детей. На эти цели было привлечено 77 млн рублей, - откликнулась Лира Игтисамова.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:бюджет башкирии 2023 годпрограммы туризмаактивное долголетиепенсионерышкольный туризмпоездки по родному краюафзаловигтисамова
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