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Вчера, 13:15

Радий Хабиров потребовал решить проблему обманутых дольщиков в 2023 году

Глава республики на оперативном совещании в правительстве региона  в очередной раз указал ведомствам на обязательность исполнения в 2023 году решения закрыть проблему обманутых дольщиков в Башкирии, призвав их теснее общаться с пострадавшими от недобросовестных застройщиков.

Радий Хабиров потребовал решить проблему обманутых дольщиков в 2023 году
Радий Хабиров потребовал решить проблему обманутых дольщиков в 2023 году

- Мы приняли конкретные решения по всем объектам незавершенного строительства в республике, но люди продолжают мне писать, беспокоятся, вам надо встречаться с ними, показывать, что мы свои обещания выполним, - отметил Радий Хабиров.

Вице-премьер правительства Алан Марзаев сообщил, что накануне вместе с минстроем встретился с обманутыми дольщиками ЖК "Московский". Обсудили вопрос восстановления прав участников долевого строительства, которые в свое время купили квартиры у недобросовестного застройщика ООО "Литер 4".

Только в данном конкретном случае 223 человека ждут восстановления своих прав. Федеральным Фондом развития территорий предварительно вынесено решение о выплате компенсаций, ждут выделение дополнительных средств из российского бюджета. Официально ФРТ

 

Фото тг-канал Алана Марзаева.

Радий Хабиров потребовал решить проблему обманутых дольщиков в 2023 году
Радий Хабиров потребовал решить проблему обманутых дольщиков в 2023 году
Радий Хабиров потребовал решить проблему обманутых дольщиков в 2023 году
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:обманутые дольщикифонд развития территорийнедобросовестные застройщикижк московскийденежные компенсациимарзаевхабиров
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