Радий Хабиров потребовал решить проблему обманутых дольщиков в 2023 году

- Мы приняли конкретные решения по всем объектам незавершенного строительства в республике, но люди продолжают мне писать, беспокоятся, вам надо встречаться с ними, показывать, что мы свои обещания выполним, - отметил Радий Хабиров.

Вице-премьер правительства Алан Марзаев сообщил, что накануне вместе с минстроем встретился с обманутыми дольщиками ЖК "Московский". Обсудили вопрос восстановления прав участников долевого строительства, которые в свое время купили квартиры у недобросовестного застройщика ООО "Литер 4".

Только в данном конкретном случае 223 человека ждут восстановления своих прав. Федеральным Фондом развития территорий предварительно вынесено решение о выплате компенсаций, ждут выделение дополнительных средств из российского бюджета. Официально ФРТ

Фото тг-канал Алана Марзаева.