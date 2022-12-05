Более 3 миллионов «квадратов»: Башкирия нацелилась на рекорд по вводу жилья

Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве региона и.о. министра строительства и архитектуры РБ Егор Родин. Потенциально все говорит о том, что прогноз более чем реален. Уже к ноябрю в республике сдали под 2 с половиной миллиона «квадратов» жилья, причем более две трети из них – это сфера индивидуального жилищного строительства. Жители региона вернулись к активному решению квартирного вопроса, используя собственные средства и кредиты. И, безусловно, есть резерв в банковский продуктах – в первой половине года люди реже брали ипотеку, получив всего 40 тысяч кредитов, что на 27 процентов меньше, чем в 2021-м.

- Сейчас в республике 121 застройщик в той или иной степени готовности возводит 247 многоквартирных домов общей площадью в три млн квадратных метров. В целом республика по объему жилищного строительства занимает второе место ПФО и седьмое – в России, - рассказал Егор Родин.

К середине следующего года власти рассчитывают завершить четырехлетнюю программу расселения аварийного жилья, в рамках которой были таковым признаны МКД площадью под 62 тысячи «квадратов». По словам Егора Родина, в 16 муниципальных образованиях достраиваются 45 многоквартирных домов специальной по этой программе.