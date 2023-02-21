В Башкирии осталось 1513 незавершенных строек

Активнее прочих списывали «незавершенку» в 2022-м муниципалитеты. За год на муниципальном уровне количество объектов незавершённого строительства упало до 381, сократившись на 79 процентов. Федеральное законодательство в части регулирования вопросов незавершенного строительства в прошлом году претерпело существенные изменения, следует быстрее скорректировать региональную нормативно-правовую базу.

– На 1 января этого года у нас, в целом по региону, значится 1513 объектов незавершенного строительства. Главы муниципалитетов хорошо поработали: обеспечили надлежащее документальное оформление объектов и передачу конечному балансодержателю. На региональном уровне количество объектов незавершенного строительства снизилось до 1132 единиц или на 19 процентов, – отметил Андрей Назаров.

Премьер-министр поручил государственным и муниципальным заказчикам обеспечить актуализацию ведомственных планов по списанию объектов незавершенного строительства, минэкономразвитию - сформировать Реестр таких объектов в соответствии с требованиями законодательства.

Фото Александр ДАНИЛОВ.