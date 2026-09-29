Делегация Башкирии почтила память героев-земляков в Беларуси

— Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения нашим землякам, которые сражались и отдали свои жизни за освобождение Беларуси. Мы благодарны руководству Республики Беларусь и всем жителям Бреста за бережное отношение к нашей общей истории, за сохранение мемориалов и памятников для будущих поколений, — подчеркнул министр торговли и услуг Башкирии Константин Климин.

Аллея Памяти создана для увековечения памяти земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси. В 2023 году на ней были установлены информационные доски от народов Беларуси, России, Ингушетии и Чечни.

Напомним, на фронтах Великой Отечественной войны воевало более 700 тысяч уроженцев Башкортостана.

Фото: сайт правительства РБ