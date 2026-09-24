Глава Бижбулякского района Башкирии рассказал о земляке — операторе БПЛА

«Среди наших земляков, участвующих в СВО, много ребят, которые стали настоящими героями. Проявляя невероятную доблесть и высокий профессионализм, они являются примером своим сослуживцам и гордостью нашего района», — рассказал о доблестном земляке и других бойцах глава Бижбулякского района Александр Семенов на своей странице в соцсетях.

Сейчас военнослужащий находится в отпуске на Родине. Во время встречи с главой района он рассказал о службе, о том, как наши бойцы решают поставленные боевые задачи и последовательно продвигаются вперед.

«Противник оказывает упорное сопротивление, но Африка не сомневается, что победа неминуема и мы обязательно ее одержим! Был очень рад увидеться с ним. Верю, что наша следующая встреча дома будет уже скоро, и она произойдет уже после нашей победы», — написал глава района.

Фото из аккаунта Александра СЕМЕНОВА ВКонтакте