В России отметят День окончания Второй мировой войны

Советские войска разгромили отборные части японских вооруженных сил за 22 дня. И 2 сентября 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии.

На следующий день был опубликован приказ Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза Иосифа Сталина по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту:

«2 сентября 1945 года в Токио представителями Японии подписан акт о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил. Война советского народа, совместно с нашими союзниками, против последнего агрессора – японского империализма – победоносно завершена, Япония разгромлена и капитулировала….

…3 сентября, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблями частям Военно-Морского флота, одержавшим эту победу, – двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий.

Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу нашей Родины! Пусть живут и здравствуют наша Красная Армия и наш Военно-Морской флот!»

Напомним, что вечером 8 августа 1945 года правительство Советского Союза опубликовало заявление в связи с объявлением войны Японии. Поскольку после разгрома и капитуляции гитлеровской Германии Япония стояла за продолжение войны и отклонила требование США, Великобритании и Китая от 26 июля 1945 года о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил.

В связи с чем союзники обратились к советскому правительству с предложением включиться в войну против японской агрессии, чтобы сократить сроки окончания войны. Советское правительство приняло предложение.

На рассвете 9 августа 1945 года советские войска перешли в наступление в Маньчжурии и в Северной Корее, 11 августа началась Южно-Сахалинская операция, неделей позже советский десант высадился на Курильских островах.



Следует отметить, что разгром советскими войсками Квантунской армии (военная группировка Императорской армии Японии в годы Второй мировой войны в Восточной Азии) – главной силы японского империализма – спас народы союзников от применения японскими милитаристами бактериологического оружия.

Как впоследствии сообщил бывший главнокомандующий Квантунской армии генерал Отодзо Ямада: «Бактериологическое оружие было бы применено против США, Англии и других государств, если бы Советский Союз не выступил против Японии. Стремительное продвижение Советской Армии вглубь Маньчжурии лишило нас возможности его применить».

Но даже после объявления Японией капитуляции Вооруженным силам СССР еще долго пришлось вести боевые действия с отдельными японскими гарнизонами укрепрайонов и отрядами, ушедшими в горно-таежную местность…

На снимке: разоружение японского подразделения.

Фото: с сайта museum.rosguard.gov.ru.