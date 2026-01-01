В Башкирии полицейские освободили похищенную 18-летнюю девушку

В Стерлитамаке в парке культуры и отдыха 43-летняя женщина и ее знакомый, 32-летний мигрант, подкараулили вечером девушку и, угрожая избиением, затолкали в автомобиль.

Они вывезли ее в одно из сел Федоровского района, где заперли в частном доме. Преступная пара намеревалась завладеть крупной суммой, которую девушка получила после гибели отца, участвовавшего в СВО. Матери же эти выплаты не полагались, поскольку брак с погибшим был расторгнут.

Девушку удерживали в заточении несколько дней, но ей удалось найти телефон и обратиться в правоохранительные органы. Ее освободили сотрудники полиции. Похитители были задержаны. По ходатайству следователя суд заключил обоих под стражу, сообщает пресс-служба МВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «похищение человека, совершенное по предварительному сговору». Задержанные доставлены в следственные органы, сообщает пресс-служба республиканского Следкома.