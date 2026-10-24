Башкирия — лидер в России по поддержке социально ориентированных НКО

Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова, объявляя победителей, подчеркнула, что выйти вперед Башкирии помогла системная поддержка. За пять лет в регионе организаций, оказывающих социальные услуги, выросло на 174 и составило в 2025 году 489, а количество социальных предприятий выросло на 260, составив 598, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Как отметил исполняющий обязанности премьер-министра правительства Башкирии Александр Шельдяев, социально-ориентированные некоммерческие организации региона активно участвуют в решении социальных проблем и развитии гражданского общества. Они оказывают услуги в сфере социального обслуживания, дошкольного образования, спорта, молодежной политики, культуры и туризма. На развитие некоммерческого сектора привлекаются как республиканские, так и федеральные средства.

Артур СМОЛОВ