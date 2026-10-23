В Башкирии пьяный водитель угрожал инспекторам ДПС расправой

На улице Каранской сотрудники ГАИ остановили «Мазду 6» под управлением пьяного 40-летнего мужчины. В патрульной машине он стал вести себя агрессивно, нецензурно высказываться в отношении стражей порядка и пытался выйти из машины.

Нарушителя доставили в отдел полиции, там он начал кидаться на инспекторов и угрожать им расправой.

Проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения он отказался, в связи с чем был составлен соответствующий административный протокол. Также составлен протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Решается вопрос о привлечении водителя к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти и его оскорбление.