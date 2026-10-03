+3 °С
Дождь
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Cоциум
3 Октября , 06:27

Радий Хабиров рассказал о волонтёре из Янаульского района Ильсияр Проскуряковой

Глава Башкирии не перестает восхищаться «серебряными» волонтерами. В рубрике #ЖЗЛ_Башкортостан он рассказал о лидере движения активного долголетия и совета женщин Янаульского района, победителе Первой национальной профессиональной премии «Женщины НКО–2026» Ильсияр Проскуряковой.

Добавить в предпочтительные источники Google
Радий Хабиров рассказал о волонтёре из Янаульского района Ильсияр ПроскуряковойРадий Хабиров рассказал о волонтёре из Янаульского района Ильсияр Проскуряковой
Радий Хабиров рассказал о волонтёре из Янаульского района Ильсияр Проскуряковой

Команда под руководством Ильсияр Кавиевны воплотила в жизнь уже пятнадцать проектов при поддержке Фонда президентских грантов и Фонда республики.

Вместе они выезжают с агитбригадами в села района, помогают семьям наших защитников — участников СВО, проводят в школах и общественных пространствах «ретропеременки» и мастер-классы для детей. А еще навещают подопечных Дома социального обслуживания «Батыр». Нынешней осенью, собрав урожай, привезли им сезонные продукты. Заодно здорово провели время за настольными играми. 

Удивительно, но здесь есть даже династии волонтеров. С бабушками и дедушками приходят внуки, вместе готовят теплые посылки нашим бойцам, выступают на сцене, выезжают на природу.

Еще в 2024 году эта замечательная команда взяла Гран-при на фестивале «Башкирское долголетие». «От души поздравляю Ильсияр Кавиевну и всех «серебряных» волонтеров с прошедшим Днем пожилых людей. Желаю крепкого здоровья на долгие годы!», — написал Радий Хабиров в соцсетях.

Фото из аккаунта Радия ХАБИРОВА.

Автор:Надежда РОМАНОВА
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru