Радий Хабиров рассказал о волонтёре из Янаульского района Ильсияр Проскуряковой

Команда под руководством Ильсияр Кавиевны воплотила в жизнь уже пятнадцать проектов при поддержке Фонда президентских грантов и Фонда республики.

Вместе они выезжают с агитбригадами в села района, помогают семьям наших защитников — участников СВО, проводят в школах и общественных пространствах «ретропеременки» и мастер-классы для детей. А еще навещают подопечных Дома социального обслуживания «Батыр». Нынешней осенью, собрав урожай, привезли им сезонные продукты. Заодно здорово провели время за настольными играми.

Удивительно, но здесь есть даже династии волонтеров. С бабушками и дедушками приходят внуки, вместе готовят теплые посылки нашим бойцам, выступают на сцене, выезжают на природу.

Еще в 2024 году эта замечательная команда взяла Гран-при на фестивале «Башкирское долголетие». «От души поздравляю Ильсияр Кавиевну и всех «серебряных» волонтеров с прошедшим Днем пожилых людей. Желаю крепкого здоровья на долгие годы!», — написал Радий Хабиров в соцсетях.

Фото из аккаунта Радия ХАБИРОВА.