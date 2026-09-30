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30 Сентября , 11:47

В Башкирии вводят зимний комендантский час для детей

С 1 октября в Башкирии меняется режим комендантского часа для детей. По зимнему расписанию несовершеннолетние не могут находиться без сопровождения родителей или законных представителей с 22.00 до 6.00.

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В Башкирии вводят зимний комендантский час для детейВ Башкирии вводят зимний комендантский час для детей
В Башкирии вводят зимний комендантский час для детей

Запрет распространяется на улицы, стадионы, площади, детские и спортивные площадки, пляжи, скверы, дворы и места общего пользования в многоквартирных домах, общественный транспорт, территории и помещения вокзалов, речные порты, аэропорты, интернет-кафе.

Если несовершеннолетний будет задержан сотрудниками полиции, к административной ответственности будут привлечены его родители или лица их заменяющие, сообщает пресс-служба МВД.

Должностные лица составят на родителя или законного представителя административный протокол, который направляется в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства.

Фото: Олеся ВИЛЬДАНОВА.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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