В Башкирии вводят зимний комендантский час для детей

Запрет распространяется на улицы, стадионы, площади, детские и спортивные площадки, пляжи, скверы, дворы и места общего пользования в многоквартирных домах, общественный транспорт, территории и помещения вокзалов, речные порты, аэропорты, интернет-кафе.

Если несовершеннолетний будет задержан сотрудниками полиции, к административной ответственности будут привлечены его родители или лица их заменяющие, сообщает пресс-служба МВД.

Должностные лица составят на родителя или законного представителя административный протокол, который направляется в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства.

Фото: Олеся ВИЛЬДАНОВА.