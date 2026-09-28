Радий Хабиров опроверг информацию о переводе активов «Башкиравтодора» за рубеж

Эта информация является доказанной клеветой, заявил на оперативном совещании правительства Радий Хабиров. Он сказал, что обвинения опровергнуты официальными ответами ФНС, банков и Росфинмониторинга и являются не чем иным, как фейками.

«Публикации были размещены в телеграм-каналах ряда иноагентов и сетевых СМИ, которые имеют характер „сливных бачков“. Они также отправляли статью в ряд СМИ, но никто мараться не стал. Мои коллеги из управления внутренней политики внимательно изучили вопрос, и обсуждение того, что Хабиров якобы перегонял деньги, действительно людей волнует. Поэтому я отвечу: это домыслы и абсолютная ложь», — подчеркнул Хабиров.

Как пояснил руководитель региона, данный вброс появился значительно раньше: «Я об этом знал еще год назад. Но тогда это не разошлось столь массово в СМИ, видимо, кому-то тогда это не было нужно. Поскольку в этом тексте упоминается, что проверку „Башкиравтодора“ осуществила федеральная налоговая служба, я отправил официальный запрос в УФНС по Башкортостану.

Я получил ответ, и любой может его почитать: „На ваш запрос о достоверности публикации в СМИ информации о фактах перечисления сотрудником „Башкиравтодора“ денежных средств в иностранные банки сообщаем — межрайинспекция ФНС по РБ в 2025 году провела выездную налоговую проверку „Башкиравтодора“ с 1 января 2020 по 1 октября 2023 года. Произведен запрос выписок из банков по личным счетам руководящего состава предприятия. Получив массив данных, в частности Сбербанка, налоговый орган перенес их в свои электронные ресурсы, послужившие основой для составления акта выездной налоговой проверки. Полученные данные указывают на то, что один из сотрудников АО „Башкиравтодор“ в период с июля по декабрь 2020 года перечислил 263 миллиона рублей в иностранные банки.

По сути, это будто бы я перечислял деньги Светлане Градволь, моей дочери, и моей бывшей жене Ларисе Градволь. Но здесь надо быть очень невнимательным человеком — ведь моя бывшая жена никак не может быть Ларисой Градволь, у них в Европе двоеженство запрещено. Моя дочь Светлана — жена Флориана Градволя, а Лариса Градволь — это моя внучка. Вот эти товарищи подумали, что она моя бывшая жена. Вышестоящий налоговый орган перепроверил факты нарушения налогового законодательства и установил отсутствие факта перечисления в иностранные банки 263 миллионов рублей сотрудником „Башкиравтодора“. Там была ссылка, что перевод шел в банк „Райффайзен“, где находится счет моей дочери. Как они это узнали — мне тоже не очень понятно. Основанием для таких выводов послужила ручная обработка выписок из банка по личным счетам. В выписках отсутствовали перечисления в иностранные банки этих 263 миллионов.

Кроме того, УФНС по РБ направило запрос в федеральную службу по финмониторингу по проверке зарубежных перечислений. В своем ответе ведомство сообщило об отсутствии самих фактов перечисления. Сбербанк России в своем ответе также указал, что факты таких перечислений отсутствуют», — сказал Радий Хабиров.

Фото: скриншот видеотрансляции.