МВД Башкирии передаст служебную собаку в добрые руки

У каждой служебной собаки наступает момент, когда героическая работа завершается, и приходит время для спокойной жизни. Немецкая овчарка Гармония верно несла службу и теперь для неё начинается новый важный этап — этап заботы и отдыха. Ее хозяин не может забрать овчарку — у него дома доживают свой век другие собаки-«пенсионерки», сообщили в пресс-службе ведомства.

Гармония — преданный друг и настоящий профессионал. Она прошла серьезную школу дрессировки и много лет помогала людям. К тому же, была на сотнях выездов и выучила десятки сложных команд. Сегодня, в связи с возрастными изменениями, ей требуется особый уход: специальная диета, щадящий режим и регулярное наблюдение у ветеринара. Но она всё ещё преданная, внимательная и чуткая.

Если вы чувствуете в себе силы и желание обеспечить достойную старость настоящей профессионалке, обращайтесь в Центр кинологической службы МВД по Республике Башкортостан по адресу: Уфа, проспект Содружества, 15. Или по номеру 8 (347) 279-43-45, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Гармония может стать надежным другом. Ваша забота станет лучшей наградой за её верную службу.

Фото предоставлено пресс-службой МВД по Республике Башкортостан.