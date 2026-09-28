+18 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Cоциум
28 Сентября , 06:58

МВД Башкирии передаст служебную собаку в добрые руки

Кинологи МВД Башкирии ищут ответственного человека, готового подарить немецкой овчарке Гармонии заботу и комфорт в её почтенном возрасте.

МВД Башкирии передаст служебную собаку в добрые рукиМВД Башкирии передаст служебную собаку в добрые руки
МВД Башкирии передаст служебную собаку в добрые руки

У каждой служебной собаки наступает момент, когда героическая работа завершается, и приходит время для спокойной жизни. Немецкая овчарка Гармония верно несла службу и теперь для неё начинается новый важный этап — этап заботы и отдыха. Ее хозяин не может забрать овчарку — у него дома доживают свой век другие собаки-«пенсионерки», сообщили в пресс-службе ведомства.

Гармония — преданный друг и настоящий профессионал. Она прошла серьезную школу дрессировки и много лет помогала людям. К тому же, была на сотнях выездов и выучила десятки сложных команд. Сегодня, в связи с возрастными изменениями, ей требуется особый уход: специальная диета, щадящий режим и регулярное наблюдение у ветеринара. Но она всё ещё преданная, внимательная и чуткая.

Если вы чувствуете в себе силы и желание обеспечить достойную старость настоящей профессионалке, обращайтесь в Центр кинологической службы МВД по Республике Башкортостан по адресу: Уфа, проспект Содружества, 15. Или по номеру 8 (347) 279-43-45, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Гармония может стать надежным другом. Ваша забота станет лучшей наградой за её верную службу.

Фото предоставлено пресс-службой МВД по Республике Башкортостан.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru