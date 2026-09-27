Двое жителей Уфы напали на росгвардейцев

Сегодня, 27 сентября, экипаж Росгвардии прибыл по тревожной кнопке в компьютерный клуб: там агрессивно вели себя находящиеся в состоянии опьянения двое молодых людей и девушка.

Увидев силовиков, они попытались скрыться, причем при задержании молодые люди активно сопротивлялись, применив насилие в отношении росгвардейцев.

В настоящее время с фигурантами проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения, дополнили сообщение в Следкоме.

Фото предоставлено пресс-службой Следкома Башкирии.