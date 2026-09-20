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20 Сентября , 17:50

Волонтёры «Масксети ЩИТ Уфа» встретились с Верховным муфтием

Волонтеры «Масксети ЩИТ Уфа» встретились с Верховным муфтием и главой духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином.

Волонтёры «Масксети ЩИТ Уфа» встретились с Верховным муфтиемВолонтёры «Масксети ЩИТ Уфа» встретились с Верховным муфтием
Волонтёры «Масксети ЩИТ Уфа» встретились с Верховным муфтием

Мысли и наставления главы духовного управления напоминают о главном, о том с чего нельзя уводить фокус, и адресованы всем добровольцам Башкортостана и России, сообщают участницы встречи.

Они поделились тезисами из выступления Талгата Таджуддина, «запавшими в душу» женщин-волонтеров.

«Дух должен быть всегда сильнее физического тела, иначе ничего не получится».

«Нам вверена большая прекрасная земля, где есть всё, и оберегать, защищать её — наша ответственность"

«Добровольная помощь волонтеров нашим военным, солдатам всегда в ответ получает благодарность, не всегда словами на бумаге, но она всегда есть — искренняя, она рождается в сердце. А то, что в сердце, слышат небеса».

Фотографии предоставлены пресс-службой Народного фронта Башкирии.

Волонтёры «Масксети ЩИТ Уфа» встретились с Верховным муфтием
Волонтёры «Масксети ЩИТ Уфа» встретились с Верховным муфтием
Волонтёры «Масксети ЩИТ Уфа» встретились с Верховным муфтием
Автор:Надежда РОМАНОВА
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