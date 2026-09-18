Жительница Белебея стала обладательницей звания «Мать-героиня»

Указом Президента России жительница Белебея Олеся Шаймуратова удостоена звания «Мать-героиня». Эту высшую награду в России за родительский труд вручают за достойное материнство, примерное воспитание детей и большой личный вклад в улучшение демографической ситуации.

Как отметила министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ольга Кабанова, многодетные многопоколенные семьи являются гордостью и сильной стороной Башкирии. Занимая активную жизненную позицию, они служат ориентиром для молодых родителей и являются образцом большой крепкой семьи.

— Такие замечательные семьи, как у Олеси Васильевны и Ришата Рашитовича Шаймуратовых, всегда будут оставаться нравственной опорой нашей страны, — сказала Кабанова.

Уже много лет семья Шаймуратовых является примером сплоченности и преемственности поколений. Старшие дети добились успехов в выбранных профессиях, принимают участие в волонтерском движении и военно-патриотических сборах, являясь примером младшим братьям и сестрам: Игорь возглавляет одну из служб на заводе транспортного электрооборудования, Артур, Тимур и Анна — тренеры, Маргарита трудится фотографом, Оскар и Василиса — студенты, Злата и Архат учатся в школе, а Алиса скоро отправится в первый класс.

Фото: сайт правительства РБ.