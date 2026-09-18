Две столетние жительницы Башкирии приняли участие в выборах

В селе Сайраново Ишимбайского района проголосовала Марьям Баймухаметовна Исянова. В прошлом она педагог. Кстати, работала в одной школе с родителями главы Башкортостана. Радий Хабиров родился в Сайраново. Несмотря на почтенный возраст, пенсионерка интересуется событиями, происходящими в стране и мире. Узнав, что предстоят выборы в Государственную Думу РФ, долгожительница заранее предупредила близких о том, что она обязательно должна проголосовать, сообщает районное издание «Восход».

Столетняя Файза Файзрахмановна Бикбова проголосовала утром в селе Галиахметово Хайбуллинского района Башкирии. Файза Бикбова — ветеран тыла, кавалер ордена «Материнская слава». У нее 82 внука, правнука и праправнука. Как рассказывают односельчане, она живет, любуясь красотой природы, радуясь тому, что может ходить на своих ногах, с благодарностью встречает каждое утро. В свои годы она по-прежнему сохраняет остроту зрения и читает газеты и журналы без очков.

Фото: газета «Восход» и администрация Хайбуллинского района.