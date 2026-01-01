+16 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Cоциум
7 Сентября , 19:07

Врачи из Башкирии спасли пассажира на борту самолёта

Помощь понадобилась 56-летнему мужчине, который летел отдыхать в Египет. Через полтора часа лёта ему внезапно стало плохо на борту рейса Уфа — Хургада.

Врачи из Башкирии спасли пассажира на борту самолётаВрачи из Башкирии спасли пассажира на борту самолёта
Врачи из Башкирии спасли пассажира на борту самолёта

У мужчины резко упало давление, пульс замедлился. Он стал терять сознание. Ситуация требовала немедленных действий — ведь до ближайшего аэропорта, где можно было бы совершить экстренную посадку, оставалось ещё минимум 2,5 часа.

«К счастью, на борту оказались врачи Белорецкой райбольницы: Альберт Львович Гарипов — опытнейший врач с более чем 35-летним стажем и его сын Айгиз Альбертович Гарипов — врач травматолог-ортопед. Благодаря их слаженной работе и опыту удалось быстро оценить состояние пациента и оказать грамотную экстренную помощь.

Все три с половиной часа до Хургады врачи не отходили от пациента, поддерживали и наблюдали за его состоянием. Благодаря своевременным и грамотным действиям медиков удалось избежать тяжёлых последствий», — рассказал на своей странице в соцсетях министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

После посадки экипаж, спасённый пассажир и его попутчики выразили врачам глубокую признательность и слова восхищения за оказанную помощь.

Фото из аккаунта Айрата РАХМАТУЛЛИНА.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru