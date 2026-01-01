Врачи из Башкирии спасли пассажира на борту самолёта

У мужчины резко упало давление, пульс замедлился. Он стал терять сознание. Ситуация требовала немедленных действий — ведь до ближайшего аэропорта, где можно было бы совершить экстренную посадку, оставалось ещё минимум 2,5 часа.

«К счастью, на борту оказались врачи Белорецкой райбольницы: Альберт Львович Гарипов — опытнейший врач с более чем 35-летним стажем и его сын Айгиз Альбертович Гарипов — врач травматолог-ортопед. Благодаря их слаженной работе и опыту удалось быстро оценить состояние пациента и оказать грамотную экстренную помощь.

Все три с половиной часа до Хургады врачи не отходили от пациента, поддерживали и наблюдали за его состоянием. Благодаря своевременным и грамотным действиям медиков удалось избежать тяжёлых последствий», — рассказал на своей странице в соцсетях министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

После посадки экипаж, спасённый пассажир и его попутчики выразили врачам глубокую признательность и слова восхищения за оказанную помощь.

Фото из аккаунта Айрата РАХМАТУЛЛИНА.