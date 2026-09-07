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7 Сентября , 09:33

В Башкирии ветеранов СВО привлекли к занятиям спортом

С 2023 года спортивная Башкирия в рамках проекта «Мужество» вместе с организацией «Защитники Отечества» дает возможность ветеранам СВО заниматься физической культурой.

Как рассказал на оперативном совещании в правительстве республики заместитель премьер-министра – министр спорта РБ Руслан Хабибов, за 8 месяцев 2026 года проведено более 1100 спортивных мероприятий с общим охватом более 2,3 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года охват вырос более чем на 400 человек.

Башкирский институт физической культуры один из главных соисполнителей проекта «Мужество». В 2025 году проведены мастер-классы в 5 зонах Башкирии, что позволит расширить охват программы и привлечь дополнительно порядка 130 ветеранов СВО из 23 муниципальных образований.

– А сегодня наша гордость: 63 ветерана СВО с инвалидностью, которые вошли в сборные команды Башкортостана по 13 спортивным дисциплинам. И я могу сказать – это не просто цифры, это 63 истории мужества, которые доказывают: нет ничего невозможного, когда рядом есть те, кто верит в тебя, а результатом этой веры стало 32 медали, завоеванные нашими героями в 17 всероссийских и межрегиональных соревнованиях, – подчеркнул Руслан Хабибов.

Фото: скриншот трансляции.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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