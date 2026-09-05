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5 Сентября , 09:43

Владелец фитнес-клуба в Уфе заплатит жильцу дома за шумную вентиляцию

Калининский районный суд рассмотрел иск жильца многоквартирного дома к владельцу фитнес-клуба.

Владелец фитнес-клуба в Уфе заплатит жильцу дома за шумную вентиляциюВладелец фитнес-клуба в Уфе заплатит жильцу дома за шумную вентиляцию
Владелец фитнес-клуба в Уфе заплатит жильцу дома за шумную вентиляцию

Как выяснилось, установленная предпринимателем с торца здания вентиляционная система ежедневно с семи утра до позднего вечера издавала шум уровнем до 100 дБА, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Жалобы истца остались без ответа, и тогда он обратился в Роспотребнадзор. Проверка ведомства подтвердила превышение санитарных норм СанПиН в жилой комнате квартиры. В ходе судебного процесса ответчик демонтировал вентиляционную трубу.

Суд постановил взыскать с предпринимателя компенсацию морального вреда, возмещение убытков и расходы на уплату государственной пошлины на общую сумму более 35 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

Фото автора.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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