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5 Сентября , 06:28

В Башкирии завод должен заплатить женщине-лаборанту за сломанную руку

Прокуратура Чишминского района в судебном порядке взыскала с организации компенсацию морального вреда в связи с несчастным случаем на производстве.

В Башкирии завод должен заплатить женщине-лаборанту за сломанную рукуВ Башкирии завод должен заплатить женщине-лаборанту за сломанную руку
В Башкирии завод должен заплатить женщине-лаборанту за сломанную руку

Полтора года назад женщина, работавшая лаборантом химического анализа на заводе, поскользнувшись на металлической лестнице, сломала локтевую кисть.

В ходе следствия выяснили, что одной из причин несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства работ со стороны работодателя.

Прокурор в интересах сотрудника обратился в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда в связи с несчастным случаем на производстве.

Суд удовлетворил требования, обязав работодателя выплатить пострадавшей 40 тысяч рублей. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.

Фото: Мария ВЫБЛОВА.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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