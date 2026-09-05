В Башкирии завод должен заплатить женщине-лаборанту за сломанную руку

Полтора года назад женщина, работавшая лаборантом химического анализа на заводе, поскользнувшись на металлической лестнице, сломала локтевую кисть.

В ходе следствия выяснили, что одной из причин несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства работ со стороны работодателя.

Прокурор в интересах сотрудника обратился в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда в связи с несчастным случаем на производстве.

Суд удовлетворил требования, обязав работодателя выплатить пострадавшей 40 тысяч рублей. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.

Фото: Мария ВЫБЛОВА.