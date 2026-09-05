+25 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Cоциум
5 Сентября , 12:21

В Башкирии школа выплатила матери мальчика, пострадавшего в её стенах, сто тысяч

В прокуратуру обратилась жительница Шаранского района, сообщив о нарушении прав ее сына в местной школе, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

В Башкирии школа выплатила матери мальчика, пострадавшего в её стенах, сто тысячВ Башкирии школа выплатила матери мальчика, пострадавшего в её стенах, сто тысяч
В Башкирии школа выплатила матери мальчика, пострадавшего в её стенах, сто тысяч

Как выяснилось, во время занятия по баскетболу в спортивном зале образовательной организации произошло столкновение игроков. В результате 14-летний мальчик получил травму в виде закрытого перелома левой ключицы, его здоровью причинен вред средней тяжести.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с учебного учреждения компенсации морального вреда.Суд удовлетворил требования прокурора, обязав школу выплатить матери пострадавшего ребенка 100 тысяч рублей. Денежные средства выплачены в полном объеме.

Фото: Эльвина НИЗАМОВА.

Автор:Надежда РОМАНОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru