В Башкирии школа выплатила матери мальчика, пострадавшего в её стенах, сто тысяч

Как выяснилось, во время занятия по баскетболу в спортивном зале образовательной организации произошло столкновение игроков. В результате 14-летний мальчик получил травму в виде закрытого перелома левой ключицы, его здоровью причинен вред средней тяжести.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с учебного учреждения компенсации морального вреда.Суд удовлетворил требования прокурора, обязав школу выплатить матери пострадавшего ребенка 100 тысяч рублей. Денежные средства выплачены в полном объеме.

Фото: Эльвина НИЗАМОВА.