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29 Августа , 18:09

Житель Башкирии забросал полицейских кирпичами

Прибывших по сигналу о скандале полицейских встретил пьяный житель Чишминского района.

Житель Башкирии забросал полицейских кирпичамиЖитель Башкирии забросал полицейских кирпичами
Житель Башкирии забросал полицейских кирпичами

Двое участковых уполномоченных прибыли в частный сектор для проверки сообщения о скандале. Пьяный зачинщик скандала отказался прекратить дебош и стал бросать в сторону полицейских кирпичи, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Его задержали: 34-летний мужчина обвиняется в «угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Уголовное дело на него направлено в Чишминский районный суд.

Фото предоставлено пресс-службой республиканской прокуратуры.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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