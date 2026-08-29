Житель Башкирии забросал полицейских кирпичами

Двое участковых уполномоченных прибыли в частный сектор для проверки сообщения о скандале. Пьяный зачинщик скандала отказался прекратить дебош и стал бросать в сторону полицейских кирпичи, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Его задержали: 34-летний мужчина обвиняется в «угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Уголовное дело на него направлено в Чишминский районный суд.

Фото предоставлено пресс-службой республиканской прокуратуры.