Ленард Шафиков: Почта в Башкирии сосредоточит все сервисы на одной площадке

С 2022 года всего модернизировали 76 сельских отделений республики. Теперь операторы отделений не только принимают письма, но и помогают жителям подтверждать учётные записи на портале Госуслуг. Для многих пенсионеров — это единственная возможность получить полноценный доступ к электронным документам без поездок в райцентр.

В 16 современных отделениях установили для клиентов компьютеры. С выходом в интернет прямо в залах ожидания. Любой посетитель может бесплатно зайти на сайты Госуслуг, социального фонда или портал «Работа.ру», чтобы оформить пособие, записаться к врачу или найти вакансию, не выезжая в город.

В 2024 году программа вышла на новый этап. Там, где ремонтировать старые помещения было бессмысленно, начали устанавливать отделения из быстровозводимых конструкций (БВК). Такие объекты появились уже в семи сёлах республики. Это полноценные современные здания со всем необходимым оборудованием.

— Новые объекты строят по современным стандартам доступности: обязательны пандусы, широкие дверные проёмы и специальная навигация для людей с ограниченными возможностями здоровья. Модернизация идёт полным ходом. В этом году начали подготовку к комплексному обновлению ещё четырёх сельских отделений. Планируется провести три капитальных ремонта существующих зданий и построить одно новое отделение из модульных конструкций, — сообщил координатор федерального партийного проекта «Российское село» в республике, депутат Госсобрания — Курултая Башкортостана Раиль Абдрахимов.

Директор регионального управления Почты России Ленард Шафиков сказал в беседе с корреспондентом «РБ»: «Главная задача модернизации — не просто дать сельским жителям возможность получать почтовые и финансовые услуги в современных и удобных отделениях, но и сделать их точкой концентрации социальных и государственных сервисов. Нам важно, чтобы жители могли обратиться туда в любой ситуации, и это было бы для них быстро и эффективно, а наши сотрудники работали при этом в комфортных условиях».

Фото: пресс-служба регионального управления Почты России.