Директор Фонда грантов главы РБ Люция Сайфуллина отозвалась о Гражданском форуме

В работе VIII Гражданского форума РБ приняла участие генеральный директор Фонда грантов главы РБ Люция Сайфуллина.

Она признается, что в последнее время в обществе в связи с известными событиями проходят серьезные изменения.

— Вот и на сегодняшнем мероприятии красной нитью проходит идея трансформация гражданского общества в условиях специальной военной операции, — говорит Сайфуллина. — Это уже третий подобный форум с начала 2022 года. И, если четыре года назад речь в первую очередь акцент делался на сбор гуманитарной помощи, плетение маскировочных сетей, изготовление окопных свечей, то сегодня некоммерческие организации перестраивают вектор работы и заостряют внимание на социальной и психологической поддержке ребят, возвращающихся домой, их вовлечение в процесс патриотического воспитания молодежи.

В нынешнем году среди победителей нашего Фонда немало тех, чья деятельность так или иначе связана с этой темой: свой бизнес открывают вчерашние бойцы, другие неравнодушные граждане предлагают программы медицинской реабилитации участников СВО, оказание им бытовой помощи, вовлечение в спортивную деятельность. Ну а задача Фонда – отобрать лучшие проекты и дать им возможность воплотиться в жизнь. При этом мы не говорим, что это направление становится приоритетным. Но то, что оно становится все более востребованным — это точно. Как результат, на форуме мы слышали самые разные инициативы. Скоро узнаем, какие из них воплотятся в жизнь.

Фото: Фонд грантов главы РБ.