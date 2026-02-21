0 °С
21 Февраля , 23:54

Сибаю присвоен статус «Всемирного центра ремёсел»

Исполнительный комитет Всемирного центра ремесел AISBL присвоил башкирскому городу Сибаю статус «Всемирный центр ремесел художественной обработки камня и башкирских национальных ювелирных изделий», сообщает министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева.

Сибай стал вторым городом региона, получившим подобное признание. В 2025 году Уфа была удостоена статуса Всемирного ремесленного города по художественной обработке и росписи дерева и камня. К этому результату, по словам Болычевой, шли целенаправленно.

Еще в сентябре 2025 года на форуме «Зауралье» делегация Всемирного ремесленного совета во главе с президентом Саадом Аль-Каддуми посетила производственные площадки Сибая. В учебно-производственном предприятии «Артель» эксперты увидели, как мастера-камнерезы создают произведения искусства из уральских минералов, и оценили уникальность башкирской школы обработки камня и национальных украшений.

— Наши ремесленники получили признание мирового уровня, а республика — еще одну точку притяжения для туристов и инвесторов. Поздравляю всех мастеров, камнерезов, ювелиров и всех жителей Зауралья с этим достижением! Гордимся вашими золотыми руками, — написала Маргарита Болычева.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Башкирии.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
