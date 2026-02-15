В Башкирии дяде погибшего на СВО племянника отказали в денежной выплате

Мужчина воспитывал своего племянника с 12-летнего возраста и до его совершеннолетия. В июле 2024 года молодой человек заключил контракт с Министерством обороны России и был направлен в зону проведения специальной военной операции, где погиб при выполнении боевых задач.

После гибели племянника мужчине отказали в предоставлении единовременной денежной выплаты. Решение мотивировано тем, что он не относился к членам семьи военнослужащего. При этом имелось решение суда, в котором он признан фактическим воспитателем.

В связи с этим прокуратура внесла представление руководителю органа социальной защиты. После вмешательства прокуратуры заявителю перечислена полагающаяся выплата в размере два миллиона рублей, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Фото: Александр ДАНИЛОВ.