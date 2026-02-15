0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Cоциум
15 Февраля , 00:04

В Башкирии дяде погибшего на СВО племянника отказали в денежной выплате

Прокуратура восстановила права семьи погибшего участника специальной военной операции. К прокурорам с заявлением о нарушении его социальных прав обратился житель Бижбулякского района.

В Башкирии дяде погибшего на СВО племянника отказали в денежной выплате
В Башкирии дяде погибшего на СВО племянника отказали в денежной выплате

Мужчина воспитывал своего племянника с 12-летнего возраста и до его совершеннолетия. В июле 2024 года молодой человек заключил контракт с Министерством обороны России и был направлен в зону проведения специальной военной операции, где погиб при выполнении боевых задач.

После гибели племянника мужчине отказали в предоставлении единовременной денежной выплаты. Решение мотивировано тем, что он не относился к членам семьи военнослужащего. При этом имелось решение суда, в котором он признан фактическим воспитателем.

В связи с этим прокуратура внесла представление руководителю органа социальной защиты. После вмешательства прокуратуры заявителю перечислена полагающаяся выплата в размере два миллиона рублей, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Фото: Александр ДАНИЛОВ.

Автор: Надежда РОМАНОВА.
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru