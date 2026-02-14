В Башкирии мать превратила сынишку в больного «хроника»

Прокуратура района выяснила, что женщина — мать двухгодовалого мальчика не осуществляла уход за ним. Она запустила дом, в котором царили антисанитарные условия. Не купала ребенка…

Игнорируя требования врача, женщина своевременно не приняла мер к лечению хронического заболевания, что вызвало задержку в развитии ребенка и возникновение нового заболевания, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле надзорного ведомства. Кроме того, в адрес руководителей отдела полиции и районной администрации внесены представления в связи с непринятием мер по своевременному выявлению ребенка, находящегося в социально опасном положении.

Мальчик у матери изъят и находится в социальном центре.

Фото автора.