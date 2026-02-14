0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Cоциум
14 Февраля , 09:41

В Башкирии мать превратила сынишку в больного «хроника»

Жительнице Ермекеевского района инкриминируют «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». «Неисполнение» зашло так далеко, что по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело.

В Башкирии мать превратила сынишку в больного «хроника»
В Башкирии мать превратила сынишку в больного «хроника»

Прокуратура района выяснила, что женщина — мать двухгодовалого мальчика не осуществляла уход за ним. Она запустила дом, в котором царили антисанитарные условия. Не купала ребенка…

Игнорируя требования врача, женщина своевременно не приняла мер к лечению хронического заболевания, что вызвало задержку в развитии ребенка и возникновение нового заболевания, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле надзорного ведомства. Кроме того, в адрес руководителей отдела полиции и районной администрации внесены представления в связи с непринятием мер по своевременному выявлению ребенка, находящегося в социально опасном положении.

Мальчик у матери изъят и находится в социальном центре.

Фото автора.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru