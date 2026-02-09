0 °С
9 Февраля , 13:27

В Башкирии создан Центр кадровой стажировки для молодёжи

На оперативном совещании правительства сегодня, 9 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул важность работы со студентами — выходцами из республики, обучающимися в вузах России.

Радий Хабиров дал в этой связи поручение по созданию Центра кадровой стажировки для молодежи, обучающейся за пределами Республики Башкортостан.Сделать это предстоит полномочному представительству Башкортостана при Президенте РФ. Радий Хабиров сообщил, что сегодня подпишет указ о создании отдельного структурного подразделения. «С сегодняшнего дня начинайте эту работу», — заявил Радий Хабиров.

Руководитель региона напомнил, что в эти дни в администрации главы Республики Башкортостан уже проходят производственную практику четыре студента, которые обучаются за пределами Башкирии, а в Госсобрании — Курултае республики — 12 человек.

«Центр будет выстраивать взаимодействие между студентами и нашими предприятиями, организовывать и сопровождать прохождение ребятами практик и стажировок, формировать отзывы по итогам работы и соответствующие рекомендации. Работу мы уже начали, а создаваемый центр позволит масштабировать ее и организовать прямую коммуникацию между студентами и предприятиями», — прокомментировал создание центра министр молодежной политики Республики Башкортостан Вито Сабиров.

Фото из аккаунта Радия ХАБИРОВА.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
