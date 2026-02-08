0 °С
8 Февраля , 23:32

Минздрав Башкирии должен вернуть отцу мальчика-инвалида полмиллиона рублей

В Шаранском районе Башкирии прокуратура в судебном порядке взыскала свыше полумиллиона рублей, потраченных на приобретение медицинских изделий ребенку-инвалиду.

Минздрав Башкирии должен вернуть отцу мальчика-инвалида полмиллиона рублей

Четырехлетнему мальчику-инвалиду постоянно необходима регулярная медицинская помощь в амбулаторных условиях, а также средства медицинского назначения, которые он должен получать в льготном порядке.

Однако в течение длительного времени ребенок ничего не получал, отец ребенка вынужден был приобретать медицинские изделия самостоятельно.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об «обязании регионального министерства здравоохранения возместить затраченные денежные средства».

Суд удовлетворил требования прокурора, обязав ответчика выплатить свыше 500 тысяч рублей семье ребенка-инвалида, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
