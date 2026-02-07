Радий Хабиров написал подробно о 99-летней женщине, которую упомянул в Послании

«Среди таких неравнодушных людей — Полина Афанасьевна Чельник из Мелеуза, которая в этом году отметит свой вековой юбилей. Я уже говорил о ней в своём Послании Госсобранию республики. Теперь расскажу подробнее в рубрике #ЖЗЛ_Башкортостан.

Полина Афанасьевна родилась в далёком 1926 году в деревне Озерки Мелеузовского района. Росла в большой семье, где, кроме неё, воспитывались пять дочерей и двое сыновей. С ранних лет приучалась к крестьянскому труду. После третьего класса вместе с родителями переехала в Мелеуз, где окончила семилетку. А когда ей было 15 лет, началась Великая Отечественная война. И юную девушку направили трудиться в Уфу, на оборонный завод, где изготавливали пуговицы для военной формы.

После войны в 1945 году Полина Афанасьевна вышла замуж за фронтовика Николая Максимовича Чельника. С ним они прожили 44 года, воспитали четырёх дочерей. Успели недолго пожить на малой родине супруга — на Донбассе. Но климат не подошёл, вернулись в Башкортостан.

Уже в седьмом классе Полина Афанасьевна начала помогать фронту. Тогда в школе всем девочкам раздали шерсть, чтобы вязать носки для солдат, сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками. С тех пор вязание стало важной частью её жизни. Она делает из козьего пуха шали, носки и «паутинки». И всегда делилась секретами мастерства с дочерями, внучками, подругами и соседками.

Когда началась специальная военная операция, Полина Афанасьевна не смогла остаться в стороне. За это время она связала и передала бойцам на передовую несколько сотен пар тёплых носков. А ещё она молится о наших воинах. И верит, что эта молитва оберегает их за тысячи километров от родного дома.

Полина Афанасьевна внимательно следит за новостями, за ситуацией на фронтах СВО. И даже участвовала в параде Победы в колонне с волонтёрами.

Искренне восхищаюсь вашей силой духа и добротой, уважаемая Полина Афанасьевна. Крепкого вам здоровья, тепла и радости в кругу близких!».

Фото из аккаунта Радия ХАБИРОВА.