7 Февраля , 22:58

Андрей Назаров прокомментировал последствия кровавой драмы в общежитии БГМУ

Премьер министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров опубликовал в соцсетях свой комментарий по поводу нападения на студентов в общежитии БГМУ.

— Ситуация взята под жесткий контроль главы республики. Все пострадавшие, включая студентов, охранника и полицейских, получают необходимую медицинскую помощь. Всего было госпитализировано шесть человек, одного из них выписали на амбулаторное лечение, — сообщил Андрей Назаров.

— Подросток при задержании оказал сопротивление и нанес серьезные ранения себе. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Министерство здравоохранения направило врача-психотерапевта и медицинского психолога для оказания студентам психологической помощи.

Правительство республики оказывает всю необходимую поддержку пострадавшим.

Все дальнейшие решения будут приниматься исходя из интересов безопасности граждан, особенно молодежи.

Фото: пресс-служба правительства Республики Башкортостан.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
