Андрей Назаров прокомментировал последствия кровавой драмы в общежитии БГМУ

— Ситуация взята под жесткий контроль главы республики. Все пострадавшие, включая студентов, охранника и полицейских, получают необходимую медицинскую помощь. Всего было госпитализировано шесть человек, одного из них выписали на амбулаторное лечение, — сообщил Андрей Назаров.
— Подросток при задержании оказал сопротивление и нанес серьезные ранения себе. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.
Министерство здравоохранения направило врача-психотерапевта и медицинского психолога для оказания студентам психологической помощи.
Правительство республики оказывает всю необходимую поддержку пострадавшим.
Все дальнейшие решения будут приниматься исходя из интересов безопасности граждан, особенно молодежи.
Фото: пресс-служба правительства Республики Башкортостан.