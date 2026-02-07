Андрей Назаров прокомментировал последствия кровавой драмы в общежитии БГМУ

— Ситуация взята под жесткий контроль главы республики. Все пострадавшие, включая студентов, охранника и полицейских, получают необходимую медицинскую помощь. Всего было госпитализировано шесть человек, одного из них выписали на амбулаторное лечение, — сообщил Андрей Назаров.

— Подросток при задержании оказал сопротивление и нанес серьезные ранения себе. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Министерство здравоохранения направило врача-психотерапевта и медицинского психолога для оказания студентам психологической помощи.

Правительство республики оказывает всю необходимую поддержку пострадавшим.

Все дальнейшие решения будут приниматься исходя из интересов безопасности граждан, особенно молодежи.

Фото: пресс-служба правительства Республики Башкортостан.