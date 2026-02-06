0 °С
Радий Хабиров ознакомился с ходом ремонта музея Салавата Юлаева 

Радий Хабиров ознакомился с ходом капитального ремонта музея Салавата Юлаева в селе Малояз во время рабочей поездки в Салаватский район Башкирии, сообщает пресс-служба главы республики.

Музей национального героя был открыт в 1965 году как школьный краеведческий уголок. В 1985 году стал филиалом Национального музея РБ. Отдельное здание музея построено в 1991 году по проекту архитектора Александра Клемента под руководством управляющего трестом «БНЗС» Михаила Старцева, которые были удостоены за этот проект Государственной премии Башкортостана имени Салавата Юлаева. Однако в 2020 году ураган повредил кровлю здания, и Радий Хабиров принял решение о комплексной реновации музея и обновлении его содержания. К капитальному ремонту приступили в апреле 2025 года. После него музей получит и обновлённую экспозицию.  

Руководитель региона осмотрел музей и прилегающую территорию, обозначив журналистам этапы завершения капремонта:

— Сейчас приступили к отделочным работам. В следующем году благоустроим и прилегающую территорию, чтобы было красиво — это всё-таки парковая зона. Параллельно утвердили концепцию экспозиции, её существенно обновим, расширим содержательную часть. Это будет достойный, современный музей. 

Фото: ВКонтакте Радия Хабирова.

Автор: Лариса ШЕПЕЛЕВА   
