Cоциум
29 Декабря , 15:03

Радий Хабиров рассказал, как уберечься от напастей и нападений в праздники

Риск совершения диверсионно-террористических актов на всей территории страны и в республике остается высоким. Неслучайно глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 29 декабря, на оперативном совещании правительства посвятил отдельное выступление вопросам безопасности в местах с массовым пребыванием людей.

«Основная тема — это угроза атак беспилотных летательных аппаратов. В этой связи необходимо в кратчайшие сроки завершить подготовку праздничных объектов в части их технического укрепления и антитеррористической защиты.

Следует дополнительно привлечь к охране общественного порядка в местах массового скопления людей сотрудников частных охранных организаций, членов ДНД, представителей организаций патриотической и правоохранительной направленности. К сожалению, не все главы муниципалитетов этим занялись.

В местах проведения мероприятий организовать дежурство ответственных должностных лиц и технических специалистов. В отдаленных населенных пунктах и на коммерческих площадках, где не предусмотрены наряды полиции, обеспечить меры безопасности силами сельских поселений и собственников таких помещений», — сказал руководитель региона.

Фото: пресс-служба администрации главы Башкирии.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
