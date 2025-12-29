Глава Башкирии подвёл итоги 2025 года и обозначил приоритеты 2026 года

«Вместе с тем есть определенные проблемные зоны, над выправлением которых нужно будет активно работать в следующем году», — сказал глава Башкортостана. В частности, республика не достигла целевого ориентира по вводу жилья. За одиннадцать месяцев введено 2,15 миллиона квадратных метров.

«Установленный целевой показатель мы не выполним. В прошлом году мы ввели рекордный объем жилья — 3,3 миллиона квадратных метров. В этом году у нас снижение, но насколько я понимаю, по введению в эксплуатацию многоквартирных домов у нас будет порядок. Показатель будет выполнен», — сказал Радий Хабиров.

Между тем, достаточно большой объем был выделен на модернизацию коммунальной инфраструктуры до 2027 года — это 4,2 миллиарда рублей. Завершены предусмотренные в этом году работы по строительству и капремонту 28 объектов на 1,2 миллиарда рублей. «Но именно в этом году произошло достаточно большое количество инцидентов, связанных с авариями и порывами на инфраструктуре ЖКХ. Процент изношенности сетей — до 50 процентов, причем в Белорецке он достиг 78 процентов — больше, чем в среднем по республике.

«Прошу правительство сосредоточиться именно на решении этой задачи, — поручил Радий Хабиров. — Часто мы наблюдали отключения водоснабжения в Аургазинском и Учалинском районах. Управленческая команда на местах там делает все, что может, но ситуация тревожная. Мы приняли решения по этим районам, просто надо до конца довести работу».

Как отметил руководитель региона, необходимо кардинально менять ситуацию со смертностью в ДТП. По прогнозам, 2025 год республика должна закончить с более лучшими показателями, чем в 2024 году. Стоит задача — ежегодно уменьшать количество погибших на дорогах, и республика в этом направлении работает, но «целевой показатель, который нам поставило правительство РФ, у нас пока не выполняется».

Что касается социальной сферы, то она развивалась стабильно. В регионе продолжилась модернизация системы здравоохранения. Построены четыре, капитально отремонтированы девять поликлиник и больниц. Кроме того, были установлены более 130 модульных ФАПов и врачебных амбулаторий. «Это огромный вклад в развитие системы здравоохранения. Подчеркиваю, мы радикально меняем ландшафт системы сельского здравоохранения», — заявил Радий Хабиров.

В регионе также планомерно реализуется проект Межвузовского студенческого кампуса. Руководитель республики поблагодарил премьер-министра республиканского правительства Андрея Назарова за системную работу. Добавил, что еще есть нерешенные проблемы и поручил обеспечить завершение стройки в установленные сроки.

Большое внимание в республике также уделяли развитию спорта. Систематически им у нас занимаются более 2,3 миллиона человек. Мы в числе лидеров по количеству спортивных сооружений. Есть спортивные проекты, которые уже находятся в проработке. Работа над ними продолжится в 2026 году.

Подводя предварительные итоги уходящего года, глава Башкортостана Радий Хабиров особо отметил, что в республике выстроена одна из лучших систем поддержки участников специальной военной операции и их семей. Объем выделенных на эти цели средств достиг 31 миллиарда рублей — это в два раза больше, чем в 2024 году.

Радий Хабиров сообщил о росте инвестиций в экономику региона. «Надеюсь, что и этот чрезвычайно сложный год мы закончим с ростом инвестиций, — сказал он. — Помните, раньше я говорил, что республика была недолюблена инвесторами. Сейчас мне кажется, что мы ее открыли для инвесторов, нам доверяют. Система поддержки на законодательном уровне работает должным образом.

Так, за 9 месяцев 2025 года объем инвестиций в основной капитал составил около 445 миллиардов рублей. Отмечу, что в предыдущую шестилетку инвестиционная динамика в Башкортостане опережала среднероссийскую практически в два раза. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата республика второй год подряд — в тройке лидеров.

В республике также неплохо развивается промышленность. В пилотном национальном рейтинге дронификации Башкортостан вошел в тройку лучших регионов. Кроме того, регион занимает седьмое место в Национальном рейтинге регионов по научно-технологическому развитию, «но нам еще есть, куда стремиться».

Башкортостан находится в лидерах по количеству индустриальных парков и технопарков. Занимает первое место в России по развитию и созданию промышленных кластеров. Особая экономическая зона «Алга» среди 31 подобной преференциальной территории заняла третье место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России. И это при том, что «Алга» была создана всего лишь пять лет назад, в 2020 году.

Кроме того, в регионе выстроена системная работа по развитию креативной экономики. Регулярно проводится «Час креативных индустрий». Учреждены гранты. В Башкортостане намерены создавать креативные кластеры. Уже отмечается День креативных индустрий. По итогам года республика вошла в тройку лучших регионов Национальной премии в сфере креативных индустрий.

«За одиннадцать месяцев производство сельскохозяйственной продукции выросло на семь процентов и превысило 266 миллиардов рублей — отличная работа! Продолжаем технологическую модернизацию АПК. В этом году приобретено более 1,9 тысячи единиц высокопроизводительной техники на 10,8 миллиарда рублей. Эту работу надо продолжать», — поручил Радий Хабиров.

Фото: пресс-служба главы Башкирии.