В Башкирии всё меньше людей разводятся

По мнению Андрея Назарова, за цифрами угадываются «первые, но очень обнадеживающие плоды системной работы по укреплению семьи, которую мы ведём в рамках «Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года».

Одним из ключевых инструментов становится семейная медиация. Это шанс не доводить конфликт до суда, а решить его с помощью переговоров. Исследование показало, что многие пары, к сожалению, просто не знают о такой возможности. А ведь с помощью профессиональных медиаторов нам удаётся сохранять около ста семей в год.

«С коллегами из минтруда решили расширять эту работу во всех муниципалитетах. Крепкая семья — основа благополучия и нашего региона, и страны», — написал Андрей Назаров в соцсетях.

Фото из аккаунта Андрея НАЗАРОВА.