24 Декабря , 15:13

В Башкирии всё меньше людей разводятся

Премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров привёл динамику разводов в республике за последние девять месяцев: распавшихся союзов стало меньше на 28 процентов. Количество браков выросло на три процента.

По мнению Андрея Назарова, за цифрами угадываются «первые, но очень обнадеживающие плоды системной работы по укреплению семьи, которую мы ведём в рамках «Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года». 

Одним из ключевых инструментов становится семейная медиация. Это шанс не доводить конфликт до суда, а решить его с помощью переговоров. Исследование показало, что многие пары, к сожалению, просто не знают о такой возможности. А ведь с помощью профессиональных медиаторов нам удаётся сохранять около ста семей в год.

«С коллегами из минтруда решили расширять эту работу во всех муниципалитетах. Крепкая семья — основа благополучия и нашего региона, и страны», — написал Андрей Назаров в соцсетях.

Фото из аккаунта Андрея НАЗАРОВА.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
